Identitäre Bewegung In dieser Villa in Schkopau treffen sich Rechtsextremisten

  4. Identitäre Bewegung: Schkopau wird Treffpunkt für Rechtsextremisten

Fast ein Dutzend Treffen, mindestens eins davon mit internationaler Beteiligung: Das Haus der Identitären Bewegung in Schkopau wird immer mehr zum Zentrum eines Netzwerkes.

Von Alexander Schierholz Aktualisiert: 13.02.2026, 10:13
Das Haus der rechtsextremen Identitären Bewegung in Schkopau
Das Haus der rechtsextremen Identitären Bewegung in Schkopau (Foto: Robert Briest)

Schkopau/MZ - Die Männer auf dem Foto scheinen Spaß zu haben, sie wirken gut gelaunt, wie sie so in die Kamera schauen. Es wirkt wie ein Bild vom letzten Klassentreffen. Als zweiter von links ist Martin Sellner zu sehen, der österreichische Rechtsextremist ist europaweit einer der führenden Köpfe der rechtsextremen Identitären Bewegung (IB). Aufgenommen worden sein soll das auf der Online-Plattform X veröffentlichte Foto nach MZ-Informationen im Sommer 2024 im Garten einer Villa in Schkopau (Saalekreis).