Wie Ditfurter Bastler vor über 100 Jahren den Rundfunk entdeckten: Im technischen Teil des Heimatmuseums erzählen seltene Detektorempfänger, selbstgebaute Morsegeräte und frühe Radios die spannende Geschichte vom Aufbruch ins Zeitalter der Massenmedien.

Welttag des Radios: Ditfurter Exponate zeigen die Anfänge des Hörfunks

Ein selbst gebauter Detektorempfänger im Heimatmuseum Ditfurt. Das sind einfache Apparate zum Empfang von Radiosendungen.

Ditfurt/MZ/son. - Drei bis vier Detektorempfänger – die einfachsten Geräte zum Empfang von Hörfunksendungen – dürfte es in den Anfangstagen des Rundfunks in Ditfurt gegeben haben, schätzt Wolfgang Gröpke. Es waren „Pioniere“, sagt er, die die Apparate zusammengesetzt und dafür die Einzelteile gebaut hatten. Sie hatten zum Beispiel Drahtspulen selbst gewickelt.