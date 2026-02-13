weather spruehregen
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Aschersleben
    4. >

  4. Orientalischer Imbiss: In Ascherslebener Taubenstraße wird das Fladenbrot ab sofort selbst gebacken

Eil
24-Jähriger stirbt nach Arbeitsunfall bei Helbra: Kollegen finden Mann am Boden
24-Jähriger stirbt nach Arbeitsunfall bei Helbra: Kollegen finden Mann am Boden

Orientalischer Imbiss In Ascherslebener Taubenstraße wird das Fladenbrot ab sofort selbst gebacken

Hassahn Alalwan führt den Falafel-Imbiss in der Ascherslebener Taubenstraße mit syrischer Küche und selbstgebackenem Fladenbrot weiter. Warum es einen Inhaberwechsel gab.

Von Katrin Wurm 13.02.2026, 10:15
Hassahn Alalwan backt im Bistro Orienta in der Ascherslebener Taubenstraße jeden Tag frisches Fladenbrot.
Hassahn Alalwan backt im Bistro Orienta in der Ascherslebener Taubenstraße jeden Tag frisches Fladenbrot. (Foto: Frank Gehrmann)

Aschersleben/MZ - In der Taubenstraße liegt der Duft von Kreuzkümmel, frischer Minze und warmem Fladenbrot in der Luft. Seit Jahren gilt der kleine Imbiss hier als feste Adresse für Falafel-Fans. Nach mehreren Besitzerwechseln beginnt nun ein neues Kapitel: Seit wenigen Tagen führt Hassahn Alalwan aus Schönebeck den Laden – unter dem Namen „Orienta-Imbiss“.