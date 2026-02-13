Hassahn Alalwan führt den Falafel-Imbiss in der Ascherslebener Taubenstraße mit syrischer Küche und selbstgebackenem Fladenbrot weiter. Warum es einen Inhaberwechsel gab.

In Ascherslebener Taubenstraße wird das Fladenbrot ab sofort selbst gebacken

Hassahn Alalwan backt im Bistro Orienta in der Ascherslebener Taubenstraße jeden Tag frisches Fladenbrot.

Aschersleben/MZ - In der Taubenstraße liegt der Duft von Kreuzkümmel, frischer Minze und warmem Fladenbrot in der Luft. Seit Jahren gilt der kleine Imbiss hier als feste Adresse für Falafel-Fans. Nach mehreren Besitzerwechseln beginnt nun ein neues Kapitel: Seit wenigen Tagen führt Hassahn Alalwan aus Schönebeck den Laden – unter dem Namen „Orienta-Imbiss“.