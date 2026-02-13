Eil
Orientalischer Imbiss In Ascherslebener Taubenstraße wird das Fladenbrot ab sofort selbst gebacken
Hassahn Alalwan führt den Falafel-Imbiss in der Ascherslebener Taubenstraße mit syrischer Küche und selbstgebackenem Fladenbrot weiter. Warum es einen Inhaberwechsel gab.
13.02.2026, 10:15
Aschersleben/MZ - In der Taubenstraße liegt der Duft von Kreuzkümmel, frischer Minze und warmem Fladenbrot in der Luft. Seit Jahren gilt der kleine Imbiss hier als feste Adresse für Falafel-Fans. Nach mehreren Besitzerwechseln beginnt nun ein neues Kapitel: Seit wenigen Tagen führt Hassahn Alalwan aus Schönebeck den Laden – unter dem Namen „Orienta-Imbiss“.