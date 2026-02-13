Die 27-Jährige war schon als Kind immer gern an der frischen Luft. Was sie an ihrer Arbeit im Wald reizt.

Als neue Revierförsterin ist Katharina Matthes auch für den Waldbestand um Bernburg zuständig

Katharina Matthes ist die neue Försterin im Gebiet Bernburg. Ihre vierbeinige Kollegin „Idun“ gehört der Rasse „Harzer Fuchs“ an.

Bernburg/Quedlinburg/Mz. - Draußen ist es kalt und nass. Eigentlich kein Wetter, das einen ins Freie zieht. Katharina Matthes will dennoch nochmal in den Wald. Nein, zimperlich sollte man nicht sein, wenn man als Förster oder Försterin arbeiten möchte. „Wer damit ein Problem hat, für den ist Förster wohl nicht der richtige Beruf“, meint die 27-Jährige, die, wenn es sein muss, bei Wind und Wetter im Wald unterwegs ist. Oft wird sie dabei von ihrer Hündin „Idun“ begleitet.