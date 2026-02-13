In diesem Jahr sehen wir täglich sehr genau hin, wer unsere tierischen Mitbewohner in Halle sind. Heute am 13. Februar geht es um einen alten Bekannten, der aber auch ganz andere Seiten aufziehen kann.

Dieser Mitbewohner in Halle singt auch im Winter

Sein Revier fest im Griff hat dieser Mitbewohner in Halle.

Halle (Saale)/MZ. - Ein ganzes Jahr, ein ganzer Blick auf die Stadt: 2026 sehen wir uns sehr genau an, wer alles in der Stadt Halle lebt. Und dieses Mal blicken wir nicht nur auf die menschlichen Mitbewohner. Da gibt es Tag für Tag im neuen Jahr durchaus manche, nicht nur angenehme Überraschungen.