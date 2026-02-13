Bei historischen, kostbaren Holzfußböden im Residenzbau auf dem Stiftsberg Quedlinburg hat es unerwartet starke Schäden gegeben. Nun kehrt Schritt für Schritt die alte Pracht zurück. Möglich wurde die aufwendige Rettung dank schneller Restauratorenarbeit und dem Landkreis Harz.

Wunder auf dem Stiftsberg Quedlinburg: Warum die Rettung der 300 Jahre alten Holzfußböden gerade noch gelang

Museumsleiterin Uta Siebrecht (l.) und Jakob Hinz (r.) vom Restauratorenteam informieren Landrat Thomas Balcerowski (3. v. r.) und Oberbürgermeister Frank Ruch (2. v. r.) über den Stand der Arbeiten am Holzfußboden im Blauen Saal auf dem Stiftsberg Quedlinburg.

Quedlinburg/MZ. - Im Blauen Saal des Residenzbaus auf dem Stiftsberg in Quedlinburg zeigt der Holzfußboden aus dem 18. Jahrhundert schon wieder seine Pracht. Im benachbarten Wartezimmer ist noch etwas mehr zu tun. Aber „dass das alles geklappt hat, ist ein echtes Wunder“, sagt Uta Siebrecht, Sachgebietsleiterin Museen und Archiv bei der Stadtverwaltung Quedlinburg. Entscheidenden Anteil daran haben die Holzrestauratoren - und der Landkreis Harz.