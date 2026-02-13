Neue Pracht in alten Sälen Wunder auf dem Stiftsberg Quedlinburg: Warum die Rettung der 300 Jahre alten Holzfußböden gerade noch gelang
Bei historischen, kostbaren Holzfußböden im Residenzbau auf dem Stiftsberg Quedlinburg hat es unerwartet starke Schäden gegeben. Nun kehrt Schritt für Schritt die alte Pracht zurück. Möglich wurde die aufwendige Rettung dank schneller Restauratorenarbeit und dem Landkreis Harz.
Aktualisiert: 13.02.2026, 06:36
Quedlinburg/MZ. - Im Blauen Saal des Residenzbaus auf dem Stiftsberg in Quedlinburg zeigt der Holzfußboden aus dem 18. Jahrhundert schon wieder seine Pracht. Im benachbarten Wartezimmer ist noch etwas mehr zu tun. Aber „dass das alles geklappt hat, ist ein echtes Wunder“, sagt Uta Siebrecht, Sachgebietsleiterin Museen und Archiv bei der Stadtverwaltung Quedlinburg. Entscheidenden Anteil daran haben die Holzrestauratoren - und der Landkreis Harz.