Vom Zuchthaus zur Gedenkstätte: Im Roten Ochsen fand am Wochenende ein Geschichtsvortrag für Gefangene statt. Wieso das wichtig ist und was ein Insasse zu den heutigen Bedingungen sagt.

Geschichte im Roten Ochsen: Gefangene lernen Haftanstalt Halle kennen – ein Insasse erzählt, wie es heute ist

Die Insassen lauschten dem Vortrag über ihre eigene Haftanstalt am Samstag interessiert.

Halle/MZ. - Die Szene wirkt auf den ersten Blick beinahe festlich. Ein großer Saal, schimmernder Boden, verzierte Wände, Säulen, eine breite Bühne. Zwei Stuhlreihen, ausgerichtet wie für einen Vortrag in einem Kulturhaus. Doch wer hier Platz nimmt, ist in keinem Kulturhaus – zumindest nicht in einem normalen. Ein Blick auf die vergitterten Fenster erinnert daran, dass es sich um eine Haftanstalt handelt: die JVA Halle „Roter Ochse“.