Jetzt geht's los: Am heutigen Rosenmontag findet der große Umzug in Halle statt. So laufen die Jecken ab 11.11 Uhr durch die Straßen.

Karneval in der Stadt: So zieht der Rosenmontagszug durch Halle

Bunt und jeck durch die Stadt: Der Rosenmontagszug zieht durch die Innenstadt von Halle.

Jetzt geht's los: Am heutigen Rosenmontag findet der große Umzug in Halle statt. Der Straßenkarneval gilt stets als der „ultimative Höhepunkt“, der auch in diesem Jahr in der Saalestadt wieder ein voller Erfolg werden soll.

Der Rosenmontagsumzug startet am Montag pünktlich um 11.11 Uhr im Mühlweg. Von dort geht es über die Große Ulrichstraße, den Hansering und den unteren Boulevard bis zum Marktplatz.

Aufstellung im Mühlweg: Die Musik ist schon aufgedreht, das Wetter egal

Im Mühlweg stehen um kurz vor 11 Uhr die Wagen für den Rosenmontagsumzug Halle bereit. Polizei und Rettungsdienst ebenfalls.

Lesen Sie auch: Karnevalsfamilie aus Dieskau: Wie ein selbstgebauter Wagen zum Herzstück von Rot-Weiß Halle wurde

Gleich geht es los: Der Rosenmontagszug zieht durch die Innenstadt von Halle. (Foto: Denny Kleindienst)

Die Musik ist bereits aufgedreht. Am Straßenrand sammeln sich auch die Schaulustigen.

Klar ist: Es wird ein Rosenmontagsumzug bei Schneefall. Der Winter hat in diesem Jahr auch die Jecken fest im Griff. "Das Wetter ist völlig egal" sagt der Moderator.

Lesen Sie auch: Aktiv jeck: Bei diesen Saalenarren ist Karneval eine Familiensache

Der Wagen des Halle Saalekreis Karneval Vereins mit dem Stadtprinzenpaar Henrik I und Julia II setzt sich an die Spitze des Umzugs. Ebenfalls auf dem Wagen: Halles OB Alexander Vogt und Bürgermeister Egbert Geier. "Heute kommt die Kamelle persönlich vom Oberbürgermeister und Bürgermeister", sagt der Moderator.

Halles OB Alexander Vogt (r.) und Bürgermeister Egbert Geier (l.) unterwegs im Zug. (Foto: Steffen Schellhorn)

Es gibt dann doch eine leichte Verspätung um 11.11 Uhr. Einige Minuten später dann aber die Ansage vom Moderator: "Ist das Publikum bereit?" Und dann geht der Zug los.

70 Fahrzeuge und rund 1.300 Teilnehmer

Manche Kinder am Rand haben ihren aufgespannten Regenschirm bereits umgedreht, damit sie damit die Kamelle fangen können. Rund zwölf Tonnen Wurfmaterial warnen im Vorfeld angekündigt worden.

Die Veranstalter erwarten mehr als 70 Fahrzeuge und rund 1.300 aktive Teilnehmer zum Umzug.