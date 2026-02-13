Manche Menschen schütteln verständnislos die Köpfe, die anderen lieben es und können es kaum erwarten: Für die Narren aus Halle und dem Umland steht mit dem Rosenmontagsumzug der Höhepunkt der Karnevalssaison bevor. Wir übertragen live aus der halleschen Innenstadt.

Rosenmontagsumzug in Halle - das große närrische Spektakel in Halle hier live verfolgen

Am Rosenmontag zieht es Närrinnen und Narren wieder zum Umzug nach Halle.

Halle (Saale)/MZ. - Am 16. Februar 2026, findet der Rosenmontagsumzug in Halle statt. Der Straßenkarneval gilt stets als der „ultimative Höhepunkt“, der auch in diesem Jahr in der Saalestadt wieder ein voller Erfolg werden soll. Wir begleiten das närrische Treiben mit unseren Kameras und übertragen ab etwa 13 Uhr live aus der halleschen Innenstadt.

Der Rosenmontagsumzug startet am Montag pünktlich um 11.11 Uhr im Mühlweg. Von dort geht es über die Große Ulrichstraße, den Hansering und den unteren Boulevard bis zum Marktplatz.

Die Veranstalter erwarten mehr als 70 Fahrzeuge und rund 1.300 aktive Teilnehmer zum Umzug. Wie auf der Pressekonferenz des veranstaltenden Halle Saalekreis Karneval Vereins (HSKV), stehen stehen rund zwölf Tonnen Kamelle und anderes buntes Wurfmaterial bereit, um von den geschmückten Wagen unter die Leute gebracht zu werden.

Halles Bürgermeister Egbert Geier (SPD) sprach denn auch von „einem der größten Rosenmontagsumzüge in Sachsen-Anhalt“, wenn nicht gar dem größten im Land. In Sachen Karneval steht für Geier daher fest: „Halle ist Hochburg.“

Laut Bürgermeister Egbert Geier steht der Rosenmontagsumzug in Halle auf sicheren Füßen.

Karnevalisten, Ordnungsamt und Polizei stünden in engem Austausch, um eine sichere und unbeschwerte Veranstaltung zu gewährleisten. „Ziel von allen ist es, einen schönen Karnevalsumzug durchzuführen.“