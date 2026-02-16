Heute gibt es den Rosenmontagszug in Halle live im Netz zu sehen, die Räumungsklage gegen eine WG sorgt für Proteste, der Zoo Halle bekommt einen spektakulären neuen Eingang: Im Newsblog lesen Sie alles, was heute, am Montag, 16. Februar 2026, in Halle wichtig ist.

Heute in Halle am 16. Februar 2026: Rosenmontagszug in Halle live sehen +++ Demo vor Gericht wegen WG-Räumung +++ Neuer Eingang für den Bergzoo

Was war eigentlich vor dem Wochenende? Hier finden Sie den Newsblog von Freitag, 13. Februar.

6.51 Uhr – Gewalttätiger Streit in der Silberhöhe

Ein Streit auf einer Grünfläche in Halle schlägt in Gewalt um: Ein Mann bekommt Schläge auf den Kopf, dann kommt eine Pistole zum Einsatz.

Gewalt in der Silberhöhe Streit, Schläge und Streifschuss bei Auseinandersetzung in Halle – Festnahme

Lesen Sie heute von Luisa König: Hinter Gittern im Roten Ochsen

6.28 Uhr – Heute live: Rosenmontagszug durch Halle

Manche Menschen schütteln verständnislos die Köpfe, die anderen lieben es und können es kaum erwarten: Für die Narren aus Halle und dem Umland steht mit dem Rosenmontagsumzug der Höhepunkt der Karnevalssaison bevor. Wir übertragen live aus der halleschen Innenstadt.

Rosenmontagsumzug in Halle - das große närrische Spektakel in Halle hier live verfolgen

Am Rosenmontag zieht es Närrinnen und Narren wieder zum Umzug nach Halle. (Foto: dpa/Rebsch, Grafik: Masoumi)

6.14 Uhr – Mit Demo: Räumungsklage vor dem Amtsgericht

In einem Rechtsstreit zwischen Mietern und Vermieterin in Halle soll jetzt das Amtsgericht entscheiden. Es geht um eine Räumungsklage.

WG in Halle will nicht ausziehen: Amtsgericht entscheidet über Räumungsklage

Vor dem Amtsgericht Halle geht es bei einer Verhandlung am Dienstag um eine Räumungsklage gegen eine Wohngemeinschaft. (Foto: IMAGO/dts Nachrichtenagentur)

5.59 Uhr – Ein neuer Eingang für den Bergzoo

Die Seebener Straße ist derzeit in Höhe des Luchs-Kinos für Straßenbahnen gesperrt. Es ist die Vorbereitung für die größte Investition in den Zoo seit Jahrzehnten.

Nach zehn Jahren Planung: Bergzoo Halle erhält spektakulären neuen Eingang - das sind die Details

Eine Visualisierung zeigt den neuen Saaleeingang für den Bergzoo in der Seebener Straße. Dazu gehören auch überdachte Fahrradstellplätze. (Visualisierung: Großmann Architektur BDA)

