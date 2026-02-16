Muss Finanzchef Robert Marien den HFC verlassen? Diese Frage spaltet offenbar sogar den Vereinsvorstand des Fußball-Regionalligisten. Die Kritik in Fankreisen wächst.

Halle/MZ. - Als Robert Marien im Frühjahr 2025 die Wahl zwischen mehreren Klubs hatte, musste er abwägen. Die Frage? „Will ich ein ruhiges Projekt, oder ein schwieriges Projekt, einen Verein, den ich richtig nach vorn bringen kann“, erzählte der ehemalige Vorstandschef von Hansa Rostock im Spätsommer 2025 im MZ-Podcast „Chemie kennt keine Liga“. Wenige Monate zuvor hatte er sich für den Halleschen FC entschieden. „Halle war das beste Projekt“, sagte er.