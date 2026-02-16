Skistar Lindsey Vonn tritt nach ihrer schweren Verletzung in der olympischen Abfahrt die Heimreise an. Vor dem Abflug lässt sie noch eine kleine Überraschung für die Kinderstation zurück.

Plüschtier-Spende für Kinder: Lindsey Vonn verabschiedete sich mit einer kleinen Geste aus der Klinik. (Archivfoto)

Treviso - Skistar Lindsey Vonn hat die Klinik in Treviso verlassen und sich auf den Weg in die USA gemacht - nicht ohne eine kleine Geste zum Abschied. Die nach ihrem Sturz in der olympischen Abfahrt schwer verletzte Vonn wurde mit dem Krankenwagen am Vormittag zum Flughafen Marco Polo in Venedig gebracht, wie das Krankenhaus nach Angaben der Nachrichtenagentur Ansa mitteilte. Die Stofftiere, die ihr in den vergangenen Tagen geschenkt worden waren, ließ die 41-Jährige als Spende auf der Kinderstation zurück.

Bei ihrem Sturz in Cortina d'Ampezzo hatte sich Vonn eine komplexe Schienbeinverletzung zugezogen. Die Amerikanerin hat bereits mehrere Operationen hinter sich, was für derartige Verletzungen aber nicht ungewöhnlich ist. Die Olympiasiegerin von 2010 war trotz eines Kreuzbandrisses im linken Knie zu dem Wettkampf angetreten.

Weitere Operationen in den USA geplant

Vonn wird auf dem Weg in ihre Heimat von einem Ärzteteam begleitet. In den USA sollen weitere Operationen folgen, wie Sophie Goldschmidt, Chefin des US-Skiteams, am Sonntag mitgeteilt hatte.