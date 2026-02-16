Der hallesche Bundesligist erfüllt am Doppelspieltag die Pflicht, verpasst aber, sich vom Abstiegsplatz abzusetzen. Mit welcher Konstellation es in den letzten Saisonmonat geht.

Die Goats um Trainer Lukas Thielemann und Dax Tompkins müssen weiter um den Klassenerhalt kämpfen.

Halle/MZ. - Dax Tompkins lächelte ein Lächeln aus Müdigkeit und Resignation. Zweimal hatten die cerebricks Volley Goats versucht, ihren Mittelblocker, in den vergangenen Wochen einer der besten der Volleyball-Bundesliga, doch noch in das Spiel gegen Königs Wusterhausen zu bekommen. Zweimal scheiterte das krachend. Einmal schlug Tompkins den Ball ins Aus, danach in den Block. „Das war nicht mein Tag“, sagte der 24-Jährige später.