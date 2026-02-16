Seit zwei Jahren existiert ein Tischrollenspiele-Club (TRSC) bei der Lebenshilfe Mansfelder Land. Was hinter der Leidenschaft der Mitglieder steckt.

Florian Knöfel (Bild Mitte) übernimmt die Spielleitung, wenn sich der Club trifft. Karoline Weck, Robert Füchsel und Mirco Djerdj hören interessiert zu, worum es dieses Mal geht.

Eisleben/MZ. - Die Leidenschaft für Pen-&-Paper-Rollenspiele führte die Frauen und Männer der Lebenshilfe Mansfelder Land vor zwei Jahren zusammen. Seitdem treffen sie sich einmal in der Woche im Tischrollenspiele-Club (TRSC) im Wohnheim am Klosterplatz. Nun wollen sie der Freizeitbeschäftigung einmal in historischer Umgebung nachgehen.