Pen-&-Paper-Rollenspiele Nächstes Abenteuer: Club der Lebenshilfe Mansfelder Land spielt in Luthers Sterbehaus
Seit zwei Jahren existiert ein Tischrollenspiele-Club (TRSC) bei der Lebenshilfe Mansfelder Land. Was hinter der Leidenschaft der Mitglieder steckt.
16.02.2026, 19:45
Eisleben/MZ. - Die Leidenschaft für Pen-&-Paper-Rollenspiele führte die Frauen und Männer der Lebenshilfe Mansfelder Land vor zwei Jahren zusammen. Seitdem treffen sie sich einmal in der Woche im Tischrollenspiele-Club (TRSC) im Wohnheim am Klosterplatz. Nun wollen sie der Freizeitbeschäftigung einmal in historischer Umgebung nachgehen.