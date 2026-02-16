Die Kirche in Osternienburg braucht dringend Geld. Die Schäden im Dach- und Deckengebälk sind akut. Erstmals sucht man auch im Internet nach Spendern und hofft auf Unterstützung.

Spendenaktion gestartet: Schäden im Gebälk der Kirche in Osternienburg sind schlimmer als gedacht

Im Umfeld der Kirche Osternienburg könnte eine sogenannte „neue Mitte“ entstehen – als Zentrum des Ortes.

Osternienburg/MZ. - „Schlimmstenfalls“, meint Pfarrer Dankmar Pahlings, „müssten wir die Kirche aufgeben.“ Und dabei zusehen, wie sie immer weiter verfällt. „Zum Glück sind wir nicht an dem Punkt.“ In Osternienburg mag die Lage ernst sein, jedoch nicht aussichtslos. Aber die Zeit sitzt den Verantwortlichen im Nacken. Und deshalb müsse man jetzt handeln. Nicht erst in zwei, drei Monaten. Geradezu fahrlässig wäre es vermutlich, noch länger zu warten.