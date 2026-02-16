Hilfe zur Selbstfürsorge Männerwerkstatt Halle: Wenn der innere Motor stottert
Seit Ende vergangenen Jahres gibt es in Halle regelmäßige Treffen in der „Männerwerkstatt“. Dort geht es nicht um Autos oder andere Technik, sondern um die Männer selbst. Weil auch bei denen ein Verschleiß gefährlich werden kann.
16.02.2026, 19:59
Halle (Saale)/MZ. - Kaffeegeruch liegt in der Luft, warme Holzbalken spenden Behaglichkeit. Im Dachgeschoss nahe der Sankt-Georgen-Kirche hallen noch gedämpfte Stimmen und kurzes Lachen durch den Raum. Sieben Männer ziehen ihre Jacken an, verlassen den Stuhlkreis, in dem sie sich gerade geöffnet haben. „Männer im Stuhlkreis? Das klingt erst einmal komisch“, sagt Martin Junker.