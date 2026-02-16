Hilfe zur Selbstfürsorge Männerwerkstatt Halle: Wenn der innere Motor stottert

Seit Ende vergangenen Jahres gibt es in Halle regelmäßige Treffen in der „Männerwerkstatt“. Dort geht es nicht um Autos oder andere Technik, sondern um die Männer selbst. Weil auch bei denen ein Verschleiß gefährlich werden kann.