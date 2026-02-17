Im Januar ist es in Teicha im Saalekreis zu einem Hausbrand gekommen. Die Eigentümerin spricht über den Schaden und hofft auf Unterstützung durch Spenden.

„Ich war völlig geschockt“: Frau im Saalekreis verliert ihr Haus durch Brand - steckt Brandstiftung dahinter?

Teicha/MZ. - In der Nacht vom 5. auf den 6. Januar wird Bettina Dünkler aus Halle aus dem Schlaf gerissen. Die Polizei steht vor der Tür, informiert ruhig über einen Brand in Teicha. Dass es ihr eigenes Haus betrifft, hat Dünkler im ersten Moment gar nicht realisiert. „Ich dachte, draußen wurde etwas Holz angekokelt.“ Erst als die Hausnachbarin anrief, kam die Klarheit. „Sie sagte zu mir, ich kann mein Haus vergessen.“ Nun braucht Dünkler Hilfe.