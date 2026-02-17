Je mehr Zwangsarbeiterinnen im südlichen Harz eingesetzt wurden, desto häufiger gab es auch Schwangerschaften. Die NS-Verwaltung sah das vor allem als Problem - und reagierte unmenschlich. Teil 3 der Serie zur Zwangsarbeit in Mansfeld-Südharz.

Kinder von Zwangsarbeiterinnen in der NS-Zeit: Die toten Babys von Heringen und Hackpfüffel

Zwangsarbeiterinnen und -arbeiter vor einem Bauernhof in Berga.

Sangerhausen/MZ. - Keine Babyfotos. Keine Kuscheltiere. Keine stolzen Mütter mit Kinderwagen: Wer zur Geschichte der Zwangsarbeit im früheren Landkreis Sangerhausen recherchiert, stößt auf erschreckende Schicksale. Denn etliche der hier eingesetzten Zwangsarbeiterinnen gebaren Kinder - und nicht wenige davon starben bald nach der Geburt.