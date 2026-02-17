Er steht dort immer wieder - und wird im Verkehrsfunk verlässlich angekündigt. Doch immer wieder „lohnt“ sich der Blitzer zwischen Vockerode und Dessau-Ost. Der Spitzenreiter hatte dieses Mal über 200 km/h

Dessau-Roßlaus erfolgreichste Blitzerstelle - Wieder werden über 200 Autofahrer auf A9 geblitzt

Ein Blitzer am Straßenrand: Am Wochende wurde auf der A9 eine Kontrolle durchgeführt.

Dessau-Rosslau/MZ. - Dessau-Roßlaus beliebteste Blitzerstelle hat am Wochenende erneut ihre Berechtigung nachgewiesen.

Der Zentrale Verkehrs- und Autobahndienst in Dessau hatte am Sonnabend und Sonntag seinen Blitzer auf der A 9 zwischen den Anschlussstellen Vockerode und Dessau-Ost in Fahrtrichtung München aufgebaut. Die Stelle gilt wegen einer leichten Kurve und der folgenden Abfahrt in Dessau-Ost als nicht ungefährlich – und wird seit Jahren „beblitzt“.

Am ersten Tag wurden hier insgesamt 7.526 Fahrzeuge gemessen. Bei erlaubten 120 km/h wurden 118 Verstöße festgestellt. Die höchste gemessene Geschwindigkeit betrug 175 km/h.

Der „Spitzenreiter“ wurde am Sonntag deutlich übertroffen. Dieses Mal passierten insgesamt 6.233 Fahrzeuge die Messstelle. Dabei gab es 115 Verstöße. Die höchste gemessene Geschwindigkeit lag bei 208 km/h. Dem Fahrer drohen ein Bußgeld in Höhe von 700 Euro, zwei Punkte in Flensburg und ein Fahrverbot von drei Monaten.