Mitglieder der Heporö-Theatergruppe „Die furchtlose Bühnengang“ aus Gielsdorf unterhalten sich mit Schülern in Torgau über ihre Lebenswege – geprägt von Alkohol und Drogen.

Gleich fällt beim Besuch der Heimerer Schule in Torgau die nächste Klappe. Marco Schneider (sitzend) wartet auf die Regieanweisungen.

Zahna-Elster/MZ. - „Früher“, sagt Marco Schneider, „hätten mich keine zehn Pferde auf die Bühne gekriegt.“ Inzwischen hat der Klient der Heporö gGmbH, eine soziotherapeutische Einrichtung für Suchtkranke mit Standorten in Zemnick, Meltendorf und Gielsdorf, kaum noch Lampenfieber, Sketche vor Publikum aufzuführen. „Es macht mir Spaß“, meint Schneider, der nach dem Besuch in Torgau wie alle in der Runde ein positives Fazit zieht. Die Theatergruppe „Die furchtlose Bühnengang“ hat in der Heimerer Schule, hier werden unter anderem Ergotherapeuten oder Erzieher ausgebildet, mehrere Sketche aufgeführt. Im Nachgang sind die Klienten mit ihren Zuhörern ins Gespräch gekommen, haben Fragen zu ihrem Sucht- und Therapieverlauf beantwortet und sich gefreut, welch großes Interesse an ihren Lebenswegen besteht.