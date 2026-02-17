Durch herabfallende Eisplatten , die ein Lkw verloren hatte, ist auf der A9 bei Weißenfels ein Pkw beschädigt worden. Wie die Polizei auf diesen Vorfall reagiert.

Ähnlich wie auf diesem Archivfoto, das nach einem Unfall auf der A38 entstanden ist, ist jetzt auf der A9 bei Weißenfels ein Pkw durch von einem Lkw herabfallende Eisstücke getroffen und beschädigt worden.

Weißenfels/MZ - Die Autobahnpolizei in Weißenfels hat insbesondere Lkw- und Sattelzugfahrer an deren Pflicht erinnert, im Winter vor Fahrtantritt ihre Fahrzeuge und Auflieger von Schnee- und Eislasten zu befreien. Herabfallende Eisplatten können zu erheblichen Schäden (Symbolfoto) und schweren Verletzungen führen, teilt die Dienststelle mit. Anlass ist ein Unfall auf der A9 zwischen dem Autobahnkreuz Rippachtal und der Anschlussstelle Weißenfels, bei dem am Montagnachmittag ein Pkw beschädigt worden war. Der Wagen war demnach von Eisschollen getroffen worden, die von seinem Sattelauflieger gefallen waren. Der Lasterfahrer setzte seine Fahrt einfach fort.