  4. Karneval in Köthen: Viel Prominenz beim Kukakö-Festumzug - Neuer Wintereinbruch kann Köthener Jecken nicht aufhalten

Obwohl die Witterungsbedingungen nicht die besten waren, haben sich die Köthener nicht vom Feiern abhalten. Tausende säumten die Straßen beim 36. KuKaKöthener Rosenmontagsumzug.

Aktualisiert: 17.02.2026, 15:25
Präsidenten unter sich: Ministerpräsident Sven Schulze, Kukakö-Präsident Till Mormann (mit Mikrofon) und Bauernpräsident Olaf Feuerborn (v.r.) mitten im Treiben. Foto: Karl Ebert

Köthen/MZ - Mehr als 100 Wagen und Vereine, die halbe Landesregierung vor Ort und tausende Menschen an den Straßenrändern - eine bessere Kulisse hätten sich die Veranstalter des 36. KuKaKöthener Rosenmontagszuges nicht vorstellen können.