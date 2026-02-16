Obwohl die Witterungsbedingungen nicht die besten waren, haben sich die Köthener nicht vom Feiern abhalten. Tausende säumten die Straßen beim 36. KuKaKöthener Rosenmontagsumzug.

Mit Video: Viel Prominenz beim Kukakö-Festumzug - Neuer Wintereinbruch kann Köthener Jecken nicht aufhalten

Präsidenten unter sich: Ministerpräsident Sven Schulze, Kukakö-Präsident Till Mormann (mit Mikrofon) und Bauernpräsident Olaf Feuerborn (v.r.) mitten im Treiben.

Köthen/MZ - Mehr als 100 Wagen und Vereine, die halbe Landesregierung vor Ort und tausende Menschen an den Straßenrändern - eine bessere Kulisse hätten sich die Veranstalter des 36. KuKaKöthener Rosenmontagszuges nicht vorstellen können.