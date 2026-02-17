Seit Beginn des Jahres hat die Köthener Stadtbibliothek eine neue Leiterin. Diana Frost liest in der Woche mindestens drei Bücher - und hat sich für ihren neuen Arbeitsort einiges vorgenommen.

Bücher im Blut und Ideen im Kopf: Das hat die neue Chefin der Köthener Stadtbibliothek vor

Diana Frost hat einiges vor: Seitdem sie Anfang Januar als neue Bibliotheksleiterin angefangen hat, ist sie am Pläneschmieden und Umgestalten.

Köthen/MZ. - Diana Frost liest in der Woche drei Bücher. Mindestens. Und am liebsten etwas Spannendes. „Ich verlasse das Haus nie ohne ein Buch in der Handtasche“, sagt sie. So könne sie jeden freien Moment mit ein paar Seiten füllen und auch unterwegs immer eine Empfehlung aussprechen. Kaum jemand wäre wohl besser dafür geeignet, die Leitung der Köthener Stadtbibliothek zu übernehmen, als die 52-Jährige.