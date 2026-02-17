Sein Amtsvorgänger hatte darauf verzichtet, Oberbürgermeister Alexander Vogt lud nun wieder zum Neujahrsempfang ins Stadthaus ein. Auf der Gästeliste standen namhafte Vertreter aus Politik, Wirtschaft, Kultur und Gesellschaft.

Rund 220 Gäste waren am Montagabend zum Neujahrsempfang der Stadt gekommen.

Halle (Saale)/MZ. - Normalerweise sind Veranstaltungen im Festsaal des halleschen Stadthauses am Marktplatz eine eher trockene Angelegenheit. Das Ratsplenum oder der Jugendhilfeausschuss kommen dort beispielsweise regelmäßig zusammen. Doch am Montagabend wurden die Treppenstufen hoch bis zum ehrwürdigen Saal buchstäblich zum roten Teppich der Stadt.