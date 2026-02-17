Der AfD-Bundestagsabgeordnete des hiesigen Wahlkreises, Volker Scheurell, lädt zum Bürgerdialog in die Elsteraner Gaststätte „Zum Anker“. Was unter anderem besprochen wird.

AfD Sachsen-Anhalt in der Kritik: Vetternwirtschaft, Atomenergie und Migration beim Bürgerdialog in Elster

Drei Bundestagsmitglieder der AfD am Freitag im Bürgerdialog: René Bochmann (stehend hinten li.), Volker Scheurell (Mi.) und Arne Raue.

Elster/MZ. - Die öffentliche Kritik geht zwar hauptsächlich an die AfD-Fraktion im sachsen-anhaltischen Landtag, doch auch die drei Bundestagsmitglieder werden am Freitagabend zum Thema Vetternwirtschaft gefragt.