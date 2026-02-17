weather schneeregen
  4. AfD lädt zu Bürgerdialog in Elster: AfD Sachsen-Anhalt in der Kritik: Vetternwirtschaft, Atomenergie und Migration beim Bürgerdialog in Elster

Der AfD-Bundestagsabgeordnete des hiesigen Wahlkreises, Volker Scheurell, lädt zum Bürgerdialog in die Elsteraner Gaststätte „Zum Anker“. Was unter anderem besprochen wird.

Von Klaus Adam 17.02.2026, 17:15
Drei Bundestagsmitglieder der AfD am Freitag im Bürgerdialog: René Bochmann (stehend hinten li.), Volker Scheurell (Mi.) und Arne Raue.
Elster/MZ. - Die öffentliche Kritik geht zwar hauptsächlich an die AfD-Fraktion im sachsen-anhaltischen Landtag, doch auch die drei Bundestagsmitglieder werden am Freitagabend zum Thema Vetternwirtschaft gefragt.