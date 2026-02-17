Gleich zwei offene Briefe, die derzeit in den sozialen Medien kursieren, nehmen Ortsbürgermeister Gerd Oberländer (FBM) ins Visier. Die Vorwürfe wiegen schwer. Sie reichen von mangelndem Engagement bis hin zur bewussten Blockade der Stadtentwicklung. Nun bezieht der Kritisierte öffentlich Stellung.

Gerbstedt/MZ - In der Gerbstedter Kommunalpolitik herrscht Unruhe. Was als Murren im Gremium des Ortschaftsrates begann, wird nun in aller Öffentlichkeit ausgetragen: In den sozialen Netzwerken, insbesondere auf Plattformen wie Facebook und im WhatsApp-Status von Gerbstedter Einwohnern, kursieren nach den jüngsten Sitzungen des Stadtrates und des Ortschaftsrates zwei offene Briefe, die beide jeweils an den Ortsbürgermeister der Stadt Gerbstedt, Gerd Oberländer (FBM), adressiert sind.