  4. Recycling in Wittenberg: Erweiterung des Wertstoffhofs in Reinsdorf wird Thema im Stadtrat

Die Firma Zegarek braucht mehr Platz in Reinsdorf. Dafür soll der Bebauungsplan geändert werden.

Von Julius Jasper Topp 17.02.2026, 17:00
Der Recyclinghof von Zegarek im Wittenberger Norden. (Foto: Thomas Klitzsch)

Wittenberg/MZ. - Die geplante Erweiterung des Recyclinghofes der Firma Zegarek an der Reinsdorfer Lindenstraße beschäftigt in den kommenden Wochen wieder Ortschaftsrat, Bauausschuss und abschließend den Stadtrat. Damit der Hof ausgebaut werden kann, muss der Bebauungsplan für das Gewerbegebiet an der Lindenstraße geändert werden.