Karneval in Köthen Winterrückkehr hält die Köthener Jecken nicht auf

Mit über 106 Wagen und rund 2.300 Teilnehmern ist der Rosenmontagszug des KuKaKö auch 2026 einer der größten in Sachsen-Anhalt.

16.02.2026, 12:14
Bevor Chris Schnuppe das Kukakö-Kinderprinzenpaar im Cabrio chauffieren konnte, musste am Montagmorgen erst einmal der Schnee weg.
Bevor Chris Schnuppe das Kukakö-Kinderprinzenpaar im Cabrio chauffieren konnte, musste am Montagmorgen erst einmal der Schnee weg. Foto: Stefanie Greiner

Köthen/MZ - Pünktlich um 11.11 Uhr hat sich am Rosenmontag der 36. KuKaKöthener Rosenmontagszug am Bahnhof Köthen in Bewegung gesetzt. Mehr als 100 Startnummern für Wagen und Vereine hatte der Veranstalter im Vorfeld vergeben. Und trotz der Rückkehr des Winters waren nahezu alle angemeldeten Teilnehmer gekommen.