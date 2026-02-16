Ein Streit um Hundekot ist in Angersdorf eskaliert: Ein 62-Jähriger wurde von einem bislang unbekannten Mann ins Gesicht geschlagen, zu Boden getreten und musste ins Krankenhaus gebracht werden. Der Täter flüchtete mit einem Jeep in Richtung Salzstraße.

Zu einem schweren Streit um Hundekot ist es in Angersdorf gekommen.

Angersdorf. – In Angersdorf (Saalekreis) ist es am Sonntagabend um 19.45 Uhr im Ortsteil Mühlberg zu einer Schlägerei gekommen. Wie die Polizei mitteilte, wurde dabei ein 62-Jähriger verletzt.

Demnach war der 62-jährige Anwohner mit einem bislang unbekannten Mann in Streit geraten. Anlass sei gewesen, dass der Unbekannte mit seinem Schäferhund die Grünfläche eines Mehrfamilienhauses betreten und den Hundekot nicht beseitigt haben soll.

Unbekannter schlägt 62-Jährigen zu Boden und tritt auf ihn ein

Zunächst habe es zwischen dem 62-Jährigen und dem Unbekannten eine verbale Auseinandersetzung gegeben. Daraufhin habe der Unbekannte dem 62-Jährigen ins Gesicht geschlagen, woraufhin dieser zu Boden ging. Anschließend habe der Unbekannte auf den am Boden liegenden Anwohner mehrfach eingetreten.

Der Täter sei anschließend mit einem Jeep in Richtung Salzstraße geflüchtet. Laut Polizei sei der 62-Jährige aufgrund seiner Gesichtsverletzungen zur weiteren Behandlung in ein Klinikum gebracht worden. Die Polizei ermittelt nun in dem Fall.