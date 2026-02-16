Die Froser Modekiste sammelt, repariert und präsentiert Mode aus mehreren Jahrzehnten und ist gern gesehener Gast bei Veranstaltungen. In diesem Jahr wird 30-jähriges Bestehen gefeiert.

Froser Modekiste ist gern gesehener Gast bei Veranstaltungen nicht nur im Seeland

Die Froser Modekiste wird gern zu unterschiedlichen Veranstaltungen eingeladen. Es wird Mode früherer Jahrzehnte präsentiert. Die Vereinsvorsitzende Margit Meyer (li.) moderiert das Programm.

Frose/MZ - Egal, ob Bademode aus längst vergangenen Zeiten, Uromas Rüschen-Schlüpfer aus den 1920ern, ein schmucker Hochzeitsanzug, dazu der passende Zylinder oder die zu DDR-Zeiten allgegenwärtige Dederon-Kittelschürze – das alles und noch viel, viel mehr macht den Fundus der Froser Modekiste aus.