Die Redakteure lesen in der Bibliothek in Aschersleben in der Reihe „MZ trifft Vorgelesen“ aus ihren „Guten-Morgen“-Kolumnen. Der Eintritt ist frei.

Auch im letzten Jahr haben die MZ-Redakteure aus Aschersleben in der Bibliothek vorgelesen.

Aschersleben/MZ - Am Mittwoch, 18. Februar, heißt es wieder „MZ trifft Vorgelesen“. Im Rahmen der beliebten Vorlesereihe gibt es einen Auszug aus den täglichen Kolumnen der MZ-Reporter der Lokalredaktion Aschersleben zu hören. Die „Guten-Morgen“-Kolumnen, kurz „GuMos“, erscheinen täglich in der linken Randspalte der ersten Lokalseite.

„Katzen, Kinder und andere Katastrophen“ – so könnte man diese Rubrik auch nennen. Doch es geht nicht nur um chaotische Momente, sondern auch um Missgeschicke, überraschende Begegnungen und besondere Erlebnisse, die zum Schmunzeln oder Mitfühlen anregen.

Die kostenlose Vorleseveranstaltung beginnt um 19.30 Uhr in der Kreisbibliothek Aschersleben. Eine Voranmeldung ist nicht erforderlich.