Hans-Michael Mingenbach geht nach 16 Jahren als Direktor des katholischen Gymnasiums zum Schuljahresende in den Ruhestand. Der Mann aus Nordrhein-Westfalen war immer offen für Innovationen im Unterricht.

Elisabethgymnasium in Halle: Schulleiter will auch als Rentner Expertise einbringen

Hans-Michael Mingenbach, Leiter des Elisabethgymnasiums, geht zum Ende des Schuljahres in den Ruhestand.

Halle (Saale)/MZ. - Es war 2010, als Hans-Michael Mingenbach von einer Gesamtschule an der deutsch-holländischen Grenze an das Elisabethgymnasium in Halle wechselte. Nach 16 Jahren als Leiter der Schule in Trägerschaft der katholischen Edith-Stein-Schulstiftung nimmt er nun mit dem Ende des Schuljahres Abschied und geht in den Ruhestand. Doch nicht so ganz.