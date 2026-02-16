Die Wassersportler der Rudervereinigung Dessau haben 2.500 Euro Förderung erhalten. Was der Verein mit dem Lotto-Geld vorhat.

Rudervereinigung Dessau erhält 2.500 Euro - Was der Verein mit der Förderung plant

Bei (fast) jedem Wetter auf der Mulde unterwegs: die Sportler der Rudervereinigung Dessau.

Dessau-Roßlau/MZ. - Es ist nicht das erste Mal, dass die Wassersportler von der Rudervereinigung Dessau finanziell von Lotto Sachsen-Anhalt unterstützt werden. In der Vergangenheit hatte der etwa 110 Mitglieder zählende Verein bereits eine Teilförderung für ein Ruderergometer, ein Gerät, mit dem man auch im Winter trainieren kann, erhalten. Kürzlich haben die Wassersportler nach einem Antrag erneut Mittel von der Glücksspielgesellschaft bekommen. Diesmal 2.500 Euro.