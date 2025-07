Vorwurf der Benachteiligung Sind Privatschulen Eliteeinrichtungen? Professor der Uni Halle will mit Klischee aufräumen

Ein Rechtsprofessor der Uni Halle stört sich am Klischee, Privatschulen seien Eliteeinrichtungen. Und er übt Kritik am Land. Was Bildungsministerium und ein privates Gymnasium dazu sagen.