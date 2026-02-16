Als sogenannte "Best Ager“-Kandidatin nimmt die gebürtige Dessauerin Anja Kossiwakis an der 21. Staffel von "Germany's Next Topmodel" teil. An Erfahrung mangelt es der 56-Jährigen nicht.

Dessau. – Vor mehr als 35 Jahren hat die gebürtige Dessauerin Anja Kossiwakis (56) zum ersten Mal das Cover der DDR-Modezeitschrift "Modische Maschen" geziert. Nun will es die 56-Jährige als Teilnehmerin von "Germany's Next Topmodel" noch einmal so richtig wissen.

Dass sie etwas älter ist als die durchschnittlichen GNTM-Bewerberinnen, macht dabei überhaupt nichts: Seit ein paar Jahren sind immer auch Frauen jenseits der 40 in der Show zu sehen.

Gebürtige Dessauerin wird Kandidatin bei "Germany's Next Topmodel"

Kossiwakis zählt damit zu den sogenannten "Best Ager“-Kandidatinnen. Nicht von Nachteil jedenfalls ist ihre Modelerfahrung, wobei diese Karriere eher durch Zufall begann.

Mit einem Zettel in einem Schaufenster eines Dessauer Modeladens fing zu DDR-Zeiten alles an. Ein Verlag habe Models gesucht, woraufhin sich die damals 16-Jährige beworben habe.

Zwei Jahre später hatte sie ihr erstes Shooting mit DDR-Starfotograf Günter Rössler. Die Bilder seien dann so gut gewesen, dass Kossiwakis es auf das Titelbild der "Modischen Maschen" schaffte.

Mit der heutigen Glamourwelt hatten die Fotoshootings von damals allerdings wenig zu tun. Die Bilder vom "Safari-Shooting" beispielsweise hätten den Eindruck erweckt, sie seien in Afrika entstanden. In Wahrheit jedoch haben sie "auf einer Abraumhalde in Bitterfeld" stattgefunden, erzählte Kossiwakis einmal gegenüber der MZ.

Kossiwakis kennt Heidi Klum und Jean Paul Gaultier bereits

Heute kann die 56-Jährige auf fast 40 Jahre Erfahrung als Model, Bloggerin und Fotografin zurückblicken. Auch auf nationalen und internationalen Fashion Weeks ist sie unterwegs und hat dabei auch schon die ein oder andere Modegröße kennengelernt.

So wie Karl Lagerfeld auf ihrer ersten Fashion Week in Paris, wie sie im Interview mit "Heyday" preisgibt. Auch GNTM-Gast Jean Paul Gaultier habe sie bereits persönlich kennengelernt – 2014 auf einer Ausstellungseröffnung in London.

Beim "Germany's Next Topmodel"-Casting stellte auch Heidi Klum fest: "Ich habe dich schon öfters mal irgendwo gesehen." "Wir haben uns in Mailand getroffen, Backstage bei Versace, bei deiner Fashion Show in New York", gab sich Kossiwakis auch gleich als Fan zu erkennen.

Zudem hatte sie noch ein Fotobuch als Geschenk für Klum und Gastjuror Jean Paul Gaultier dabei. Ob sich ihre Erfahrung im Mode-Business noch auszahlt, wird sich zeigen. Fürs Erste ist Anja Kossiwakis eine Runde weiter.

Die 21. Staffel von "Germany's Next Topmodel" läuft immer mittwochs und donnerstags um 20.15 Uhr auf ProSieben und im Stream auf Joyn.