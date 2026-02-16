Obwohl die Witterungsbedingungen nicht die besten waren, haben sich die Köthener nicht vom Feiern abhalten. Tausende säumten die Straßen beim 36. KuKaKöthener Rosenmontagsumzug.

Viel Prominenz beim Kukakö-Festumzug -Neuer Wintereinbruch kann Köthener Jecken nicht aufhalten

Präsidenten unter sich: Ministerpräsident Sven Schulze, Kukakö-Präsident Till Mormann (mit Mikrofon) und Bauernpräsident Olaf Feuerborn (v.r.) mitten im Treiben.

Köthen/MZ - Mehr als 100 Wagen und Vereine, die halbe Landesregierung vor Ort und tausende Menschen an den Straßenrändern - eine bessere Kulisse hätten sich die Veranstalter des 36. KuKaKöthener Rosenmontagszuges nicht vorstellen können. „Toll gelaufen. Auch das Wetter hat zwischendurch mitgespielt. Regen wäre eine Katastrophe gewesen“, sagte ein sichtlich erleichterter KuKaKö-Präsident Till Mormann nach seiner Rosenmontags-Premiere in dieser führenden Funktion.