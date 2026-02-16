Christel Haberland aus Rodleben hatte drei Monate auf Pflegegeldzahlungen der AOK-Pflegekasse gewartet. Nach der öffentlichen Kritik wurde reagiert. Doch nun meldet sich eine andere Betroffene.

„Es ist wie bei Schraps hat den Hut verloren“: Ausstehende Zahlung von Pflegegeld kein Einzelfall

Warten auf die Pflegegeldzahlungen: Christel Haberland aus Rodleben ist kein Einzelfall.

Dessau-Rosslau/MZ. - Das Schicksal von Christel Haberland aus Rodleben, die seit November auf ihr Pflegegeld gewartet hatte, hat zahlreiche Leser berührt. Am vergangenen Donnerstag (12. Februar) konnte die Frau, die seit 2019 Pflegegrad 3 hat und so genannte Kombinationsleistungen von der AOK Pflegekasse in Anspruch nimmt, der MZ erleichtert mitteilen, dass sie nun für November und Dezember ihre Zahlungen erhalten hat.