Vorwürfe an Pflegedienst „Meine Rente reicht nur zum Überleben“: Christel Haberland aus Rodleben wartet seit November auf ihr Pflegegeld
Christel Haberland ist pflegebedürftig, hat Pflegegrad 3. Sie nimmt eine Kombinationsleistung in Anspruch - hat also neben dem Pflegedienst auch private Helfer. Doch seit November wartet sie auf Geld von der AOK-Pflegekasse. Warum sie in der Bredouille steckt und was das für sie bedeutet.
Aktualisiert: 09.02.2026, 14:44
Dessau-Rosslau/MZ. - Christel Haberland aus Rodleben ist wütend auf ihren Pflegedienst. Nicht auf die Mitarbeiterinnen an sich, „die sind top, da kann ich mich gar nicht beschweren“, erklärt sie. Doch anscheinend kommt der Pflegedienst nicht mit den Abrechnungen hinterher.