Mit „Gernrode entdecken“ öffnet Ortschronistin Sabine Schönbeck Türen in die reiche Geschichte der Stadt, für die sie Interessen wecken möchte. Mitgebrachte, sorgsam bewahrte Materialien laden dazu ein, gemeinsam zu staunen – und die Historie des „europäischen Ortes“ wertzuschätzen.

Gernrode hat auch historisch einiges zu bieten: Mit „Gernrode entdecken" möchte Ortschronistin Sabine Schönbeck die reiche Geschichte der Stadt bewusst machen und sich mit den Besuchern der Veranstaltungen austauschen.

Gernrode/MZ. - Fotosammlungen etwa von „Gernrodes historischen Freibädern“, alte Schulzeugnisse und ein Gehaltsbuch, in dem akribisch die Verdienste der Mitarbeiter einer Firma aufgelistet sind, Unterlagen des Dreyscharffschen Lehrinstituts, der „Privaten anerkannten Oberschule für Mädchen“ … „Da hast du ja was zusammengetragen“, sagt eine der Frauen, die wie die anderen Teilnehmer des Abends in den Unterlagen blättert, anerkennend zu Sabine Schönbeck.