weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Jessen
    4. >

  4. Kultur, Feste und Gemeinschaft: Annaburgs Veranstaltungsjahr 2026: Die wichtigsten Termine im Überblick

Kultur, Feste und Gemeinschaft Annaburgs Veranstaltungsjahr 2026: Die wichtigsten Termine im Überblick

Von Goethe mit Witz bis Heimatfest mit Tradition: Für Jung und Alt ist im Jahresverlauf viel in Annaburg geboten. Die MZ hat einige Empfehlungen zusammengestellt.

Von Annette Schmidt 09.02.2026, 17:00
Stefan Schmidt und die noch amtierende 3. Rosenprinzessin Cäcilia Askar beim dritten Rosenfest im Sommer 2025.
Stefan Schmidt und die noch amtierende 3. Rosenprinzessin Cäcilia Askar beim dritten Rosenfest im Sommer 2025. (Foto: Manuela Müller)

Annaburg/MZ. - Das Jahr 2026 hält für die Heidestadt Annaburg zahlreiche besondere Momente bereit. Der Veranstaltungskalender ist erneut prall gefüllt und lädt dazu ein, Kultur gemeinsam zu erleben, zu lachen und den Alltag für einige Stunden hinter sich zu lassen. Von kleineren, feinen Bühnenabenden bis hin zu publikumswirksamen Heimatfesten spannt sich der Bogen durch das Jahr. Die MZ hat hier einige Höhepunkte zusammengetragen.