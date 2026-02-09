Von Goethe mit Witz bis Heimatfest mit Tradition: Für Jung und Alt ist im Jahresverlauf viel in Annaburg geboten. Die MZ hat einige Empfehlungen zusammengestellt.

Stefan Schmidt und die noch amtierende 3. Rosenprinzessin Cäcilia Askar beim dritten Rosenfest im Sommer 2025.

Annaburg/MZ. - Das Jahr 2026 hält für die Heidestadt Annaburg zahlreiche besondere Momente bereit. Der Veranstaltungskalender ist erneut prall gefüllt und lädt dazu ein, Kultur gemeinsam zu erleben, zu lachen und den Alltag für einige Stunden hinter sich zu lassen. Von kleineren, feinen Bühnenabenden bis hin zu publikumswirksamen Heimatfesten spannt sich der Bogen durch das Jahr. Die MZ hat hier einige Höhepunkte zusammengetragen.