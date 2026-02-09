Ein 50-jähriger Mann hat am späten Sonntagabend für einen Alarm in einem SB-Terminal einer Bank in Weißenfels gesorgt. Wie das passieren konnte.

Weißenfels/MZ - Ein offenbar obdachloser Mann, der am Sonntagabend in einem SB-Raum einer Bank in der Weißenfelser Innenstadt übernachten wollte, hat für eine Auslösung der Alarm- und Vernebelungsanlage und für einen Polizeieinsatz gesorgt. Das teilte das Revier im Burgenlandkreis am Montag mit. Weil der SB-Bereich ab 23 Uhr geschlossen ist, sei die Anlage durch die Anwesenheit des 50-Jährigen angesprungen. Herbeigeeilte Polizisten sorgten dafür, dass der Mann den SB-Raum verlässt.