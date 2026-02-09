Nachdem ein Lkw bei einem missglückten Wendemanöver den Tank aufgerissen hat, bleibt eine Landesstraße bei Teuchern im Burgenlandkreis stundenlang gesperrt. Was laut Polizei genau passiert ist.

Lkw reißt sich bei Wendemanöver den Tank auf: 250 Liter Diesel treten aus. Landesstraße ist gesperrt

Feuerwehrkräfte aus Teuchern waren am Montag in Runthal im Einsatz.

Teuchern/MZ - Zu erheblichen Verkehrsbehinderungen kam es am Montag gegen 12 Uhr auf der L 190 zwischen Teuchern und Runthal. Dort musste eine Vollsperrung veranlasst werden, weil sich ein Lkw in der Nähe des Tunnels beim Rangieren den Tank aufgerissen hatte.