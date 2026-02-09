Fleisch und Wurst gibt es jetzt nicht mehr drinnen, sondern vor den Türen des geschlossenen Südstadt Centers in Halle. Zappendorfer-Chef Thomas Johae blickt dennoch mit gemischten Gefühlen in die Zukunft.

Zwischen Frust und Hoffnung: Warum ein Fleischer jetzt vor den Türen des Südstadt Centers in Halle weitermacht

Mann der Tat: Zappendorfer-Geschäftsführer Thomas Johae hat vor dem Südstadt-Center einen Verkaufswagen aufstellen lassen.

Halle (Saale)/MZ. - Pünktlich um 8 Uhr haben Filialleiterin Eleonore Ceba und ihre Kolleginnen am Montag geöffnet. Allerdings nicht wie gewohnt im, sondern vor den Türen des derzeit geschlossenen Südstadt Centers in Halle bieten die Zappendorfer-Mitarbeiterinnen jetzt Wurst und Fleischprodukte aus eigener Produktion an.