Nachdem ein Lkw bei einem Unfall Mengen an Diesel verloren hat, ist eine Landesstraße bei Teuchern im Burgenlandkreis seit Stunden gesperrt. Was laut Polizei genau passiert ist.

Teuchern/MZ - Im Burgenlandkreis ist die Landesstraße L 190 zwischen Teuchern und dem Ortsteil Runthal seit Montagmittag wegen eines Unfalls voll gesperrt. Laut Polizei hatte sich auf Höhe des Tunnels ein Lkw beim Rangieren den Tank aufgerissen und große Mengen Diesels seien ausgelaufen. Derzeit seien Einsatzkräfte von Feuerwehr, Ölwehr und Umweltamt damit beschäftigt, die Verunreinigung zu beseitigen. Auch die Bergung des Lkw dauere an.