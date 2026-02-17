Bornitzer Karnevalsclub feiert 75-jähriges Bestehen. Christiane Tretbar stammt aus Bornitz. Sie erinnert sich an ihre Kindheit und besucht die Heimatstube. Was sie dort gefunden hat.

Als der Vater ein Prinz war: Ein Blick in die Heimatstube Bornitz

Christiane und Klaus Tretbar besuchen gern die Heimatstube in Bornitz. Denn damit sind viele persönliche Erinnerungen verbunden. Joachim Schramm, der Vater von Christiane Tretbar, war Prinz beim Bornitzer Karneval. Die alten Unterlagen darüber haben sie der Heimatstube gegeben.

Bornitz/MZ. - Born’z na Ähmde, so erschallte der Ruf im Elstertal. Der Bornitzer Karneval feiert in dieser Session sein 75-jähriges Bestehen und das ist auch für Christiane Tretbar ein Grund zum Feiern. Sie ist in Bornitz aufgewachsen und ihr Vater Joachim Schramm war bis 1959 Mitglied im Bornitzer Karnevalsverein.