75 Jahre Karneval in Bornitz Als der Vater ein Prinz war: Ein Blick in die Heimatstube Bornitz
Bornitzer Karnevalsclub feiert 75-jähriges Bestehen. Christiane Tretbar stammt aus Bornitz. Sie erinnert sich an ihre Kindheit und besucht die Heimatstube. Was sie dort gefunden hat.
Aktualisiert: 17.02.2026, 15:16
Bornitz/MZ. - Born’z na Ähmde, so erschallte der Ruf im Elstertal. Der Bornitzer Karneval feiert in dieser Session sein 75-jähriges Bestehen und das ist auch für Christiane Tretbar ein Grund zum Feiern. Sie ist in Bornitz aufgewachsen und ihr Vater Joachim Schramm war bis 1959 Mitglied im Bornitzer Karnevalsverein.