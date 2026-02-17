Mit „Kolibris“, „Spatzen“ und „Blackbirds“ haben die Keethner Spitzen gleich drei Kindergruppen. Worauf bei Auftrittszeiten und Kostümen geachtet wird und was hinter den Kulissen noch gilt.

Nachwuchs der Keethner Spitzen: Kleine Drachen haben ihren großen Auftritt

In ihren Drachenkostümen wirbeln die „Kolibris“ mit ihren Trainerinnen über die Tanzfläche.

Köthen/MZ. - 19.03 Uhr. „Hat jeder den Hops-Test gemacht?“, will Jana Kaul von den kleinen Drachen wissen, die vor ihr stehen. Die Kinder hüpfen zum Beweis erneut los. Flügel, Mütze. Alles hält. Eine halbe Stunde noch, dann haben die jüngsten Mitglieder der Keethner Spitzen ihren großen Auftritt.