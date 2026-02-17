Seit dem Angriff Russlands auf die Ukraine wappnen sich Deutschland und die Nato für eine mögliche Auseinandersetzung. Welche Folgen ein solches Szenario für den Burgenlandkreis hätte.

Wie sich der Burgenlandkreis und Weißenfels auf einen hypothetischen Kriegsfall vorbereiten

Die Soldaten des Panzerpionierbataillons 701 der Geraer Bundeswehrkaserne trainieren wie auf diesem Archivfoto auch im Winter gelegentlich auf dem Standortübungsplatz im Zeitzer Forst.

Weissenfels/MZ. - Seit 2023 geistert der Begriff „Operationsplan Deutschland“ durch die Medien. Er soll die zivile und militärische Zusammenarbeit in einem Kriegsfall regeln. Vieles blieb dazu geheim und bleibt es auch weiterhin, doch in der jüngsten Sitzung des Innenausschusses des Kreistages des Burgenlandkreises verrieten Oberst Thorsten Alme, Kommandeur des Landeskommandos Sachsen-Anhalt, und Dr. Bruno Most, Generalarzt und Standortältester der Weißenfelser Bundeswehrkaserne, ein paar Details. Diese und die anschließenden Fragen und Diskussionen fasst die MZ an dieser Stelle zusammen.