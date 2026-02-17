Christina Hampel und Mario Bönicke stellen gemeinsam in der Kreisbibliothek in Aschersleben aus. Zu sehen sind Malereien, Keramik, Drucke und Lichtobjekte.

Viel zu schauen: Warum man sich für neue Ausstellung in Ascherslebener Bibliothek Zeit nehmen sollte

Aschersleben/MZ - Es gibt wieder was zu gucken in der Kapelle der Kreisbibliothek in Aschersleben. Dort ist jetzt eine neue Ausstellung mit Arbeiten von Christina Hampel und Mario Bönicke eröffnet worden. Acryl trifft hier auf Keramik, Linolschnitt auf Farbe, Traditionelles auf Experimentelles. „Diese Ausstellung gefällt mir ausgesprochen gut, weil hier zwei künstlerische Freunde ihre Arbeiten zeigen, die die Möglichkeiten der Kapelle besonders gut nutzen können“, sagt Bibliotheksleiterin Susanne van Treek zur Vernissage, die von Elisa Popp am Klavier begleitet wird.