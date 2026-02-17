Seit knapp anderthalb Jahren sind Monika Baumann und Christian Wagner aus Halle jetzt mit ihren Fahrrädern unterwegs. Was sie nun in Australien besonders beeindruckt hat und wie ihre XXL-Radtour zu Ende gehen soll.

Weihnachten im Nirgendwo: Zwei Extrem-Radler aus Halle touren knapp 4.000 Kilometer durch Australien

Ragen aus dem Meer: Auch die Zwölf Apostel genannten Kalksandsteinsäulen an der Great Ocean Road haben Monika Baumann und Christian Wagner aus Halle passiert.

Halle (Saale)/MZ. - Was für Extreme! Drei Monate sind die Extremsportler Monika Baumann und Christian Wagner durch Australien geradelt - und die Temperaturen reichten von ungemütlichen 4 Grad Celsius in der kältesten Nacht bis zu 46 Grad Celsius am heißesten Tag. Über 4.160 Kilometer führte sie ihre Tour bis Ende Januar durch Down Under von Brisbane in Richtung Süden. Spektakuläre Erlebnisse inklusive.