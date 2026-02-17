Gesundheitsdienstleister plant Sanierung in Eigenregie. Warum das gut für Patientinnen und Patienten ist.

Insolvenz von MediCordis betrifft auch Praxis in Zeitz: Wie es mit dem Praxisverbund weitergeht

Eine Hausarztpraxis in Zeitz ist von der Insolvenz von MediCordis betroffen. Welche guten Nachrichten es für die Patienten gibt.

Zeitz/MZ/and. - Die MediCordis GmbH als Gesundheitsdienstleister aus Altenburg ist insolvent. Das betrifft auch eine Hausarztpraxis in Zeitz. „Die MediCordis GmbH hat für ihren Praxisverbund ein Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung eingeleitet.

Ziel dieses Verfahrens ist die nachhaltige Sanierung und langfristige Sicherung der ambulanten medizinischen Versorgung in der Region“, heißt es vom Unternehmen. Und weiter und besonders wichtig für Zeitz: „Für Patientinnen und Patienten ändert sich aktuell nichts: Der Praxisbetrieb läuft an allen Standorten uneingeschränkt weiter.“

18 Standorte, einer davon in Zeitz

Der 2021 gegründete Praxisverbund MediCordis versorgt an 18 Standorten in Thüringen, Sachsen und Sachsen-Anhalt jährlich rund 88.000 Patientinnen und Patienten. In Zeitz übernahm MediCordis 2023 eine Hausarztpraxis am Platz der deutschen Einheit.

Mit dem Insolvenzverfahren sei die Sanierung in Eigenverantwortung gestartet worden. „In den vergangenen Jahren ist das Unternehmen stark gewachsen und hat mehrere Einzelpraxen übernommen sowie zusätzliche Ärztinnen und Ärzte eingestellt“, heißt es weiter. Die organisatorische und wirtschaftliche Integration dieses Wachstums habe das Unternehmen vor große Herausforderungen gestellt.

Medizinische Versorgung auch in Zeitz sichern

„Unser klares Ziel ist es, alle Praxen in die Zukunft zu führen und die medizinische Versorgung unserer Patientinnen und Patienten weiterhin zuverlässig zu gewährleisten“, sagt Geschäftsführer Volker Pauli. „Die Eigenverwaltung gibt uns die Möglichkeit, die notwendigen Anpassungen vorzunehmen und den Praxisverbund langfristig stabil aufzustellen.“